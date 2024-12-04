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القيادي ناصر الدين: جرائم الاحتلال في القدس لن تنال من عزيمة وصمود أهلها

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الرسالة نت -القدس

تقدم عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، بالتعزية لعائلة الشهيد المقدسي الفتى حسام شويكي الذي ارتقى إثر إصابته برصاص الاحتلال في سلوان.

وقال القيادي ناصر الدين: “إن أهل القدس يدفعون من دمائهم ودماء أبنائهم ضريبة الثبات والصمود في القدس المحتلة، ومواجهة مخططات الاحتلال الرامية لتهجيرهم من أرضهم وبيوتهم لصالح المستوطنين.

وجدد التأكيد على أن جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا لن تثني من عزمه وثباته، بل ستعطي نتائج عكسية، ومزيدا من الغضب في وجه الاحتلال.

وشدد ناصر الدين على أن دماء الشهيد شويكي ستكون وقوداً لشعبنا وحافزاً على مواصلة تصعيد المقاومة الشاملة في الضفة الغربية والقدس، والانتفاض في وجه الاحتلال بالوسائل كافة.

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