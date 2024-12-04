جيش الاحتلال يكشف عن تسببه بمقتل 6 أسرى في خانيونس

أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، الثلاثاء، أن ستة أسرى (إسرائيليين) أعيدت جثثهم إلى (إسرائيل) كانوا قد قتلوا في جنوب قطاع غزة.

وقدم الجيش لعائلات الأسرى القتلى الستة في قطاع غزة تحقيقًا في الحادثة التي قُتلوا فيها في خان يونس بأنهم قتلوا رميًا بالرصاص في شهر فبراير الماضي.

وقال إنهم قتلوا ردًا على هجوم الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ولم يعلم الجيش حينها بوجود المحتجزين في النفق عندما قصفت المنطقة. على حد زعمه.

وقالت القناة 12 العبرية إن الجيش أبلغ اليوم عائلات 6 إسرائيليين، كان قد أعلن استعادة جثثهم من غزة في 20 أغسطس 2024، بأنهم قُتلوا في 14 فبراير 2024 بإطلاق نار من مقاتلي حماس وهم في مجمع تحت الأرض في منطقة خان يونس عقب قصف إسرائيلي قرب مكانهم.

وأضافت أنه في وقت القصف، لم يكن لدى الجيش أي معلومات أو أي شك حول وجود أسرى في المجمع تحت الأرض في المنطقة التي تعرضت للقصف أو حولها.

وتعقيبا على ذلك، قال مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين: إن "نتائج التحقيق هي دليل إضافي على أن الضغط العسكري يؤدي إلى مقتل الأسرى، وتؤكد على الحاجة الملحة والعاجلة لإعادة جميع الأسرى من خلال صفقة"