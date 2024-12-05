مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ426

رصدت وزارة الصحة ارتقاء 55 شهيدًا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة في الــ24 ساعة الماضية .

وقد وصل إلى المستشفيات الليلة الماضية 5 شهداء وعدد كبير من الجرحى جلهم من الأطفال والنساء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة بلوك 5 بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

بينما ارتقى 3 شهداء بينهم طفلين وعدد من الجرحى بقصف استهدف مجموعة مواطنين في بلوك C في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة عن انتشال 9 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف أمس مواطنين شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

وتواصل القصف المدفعي والغارات على مناطق القرارة شمال شرق مدينة خانيونس

وحسب تقرير وزارة الصحة فإن الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 36 شهيدًا و96 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع دخول عملية الاقتحام والحصار المكثفة لشمال قطاع غزة يومها الستين فقدت المنطقة الشمالية للقطاع كل مقومات الحياة، في ظل تزايد عدد الجرحى وعدم قدرة الدفاع المدني من الوصول إلىيهم قسرا بعدما منع الاحتلال دخول سياراته وطواقمه إلى المناطق الشمالية.

وبالأمس كثف الاحتلال هجومه على منطقة بيت لاهيا في ظل تعتيم إعلامي ومنع للطواقم الصحية من الوصول لانتشال الشهداء والجرحى، وتحدث شهود عيان عن عدد كبير من الشهداء والجرحى غالبيتهم تحت الركام أو ملقى في الشوارع .

بينما أعلنت الوزارة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,502 شهيد و105,454 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.