بينهم والدة شهيدين وطالبة جامعية.. 28 معتقلاً من الضفة

اعتقل جيش الاحتلال 28 شخصًا من عدة محافظات في الضفة الغربية، منذ يوم أمس وحتى فجر اليوم الخميس، بينهم طالبة جامعية ووالدة شهيدين، وفقًا لما أفادت به هيئة شؤون الأسرى.

وقالت الهيئة، إن عمليات الاعتقال كانت في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله والبيرة، وطولكرم، وطوباس، والقدس، وقد رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اعتقل زريف وقصي أبو حمدية من البلدة القديمة في الخليل، ومهند أحمد الحوامدة من بلدة السموع جنوبًا.

وأضافت، أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة بيت أمر، وداهم عدة منازل، واعتقل 9 أشخاص، هم: أشرف محمد أبو عياش (53 عامًا) ونجله محمد (16 عامًا)، وأمجد غطفان العلامي (17 عامًا)، ومأمون أحمد العلامي (23 عامًا)، وسيف محمد العلامي (24 عامًا)، ومهند محمد العلامي (25 عامًا)، ومحمد منذر صبارنة (22 عامًا)، ومصعب منير اخليل (26 عامًا)، وإبراهيم محمد صبارنة (22 عامًا). وبحسب المصادر، فقد أفرجت قوات الاحتلال عن جميع معتقلي بيت أمر قبل حلول ظهر اليوم.

واعتقل جيش الاحتلال، أيضًا، والدة الشهيدين محمد جابر، المعروف باسم "أبو شجاع"، قائد كتيبة طولكرم سابقًا في سرايا القدس، وشقيقه الشهيد محمود جابر، عند مدخل مدينة قلقيلية.

وفي نابلس، اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية مستشفى العربي التخصصي في نابلس، مساء أمس، واختطفت الشاب أيمن غنام من سريره في المستشفى، حيث كان يتلقى العلاج من إصابته في قصف على مركبة قرب قرية عقّابا شمال غرب طوباس يوم الثلاثاء الماضي، وهو القصف الذي أسفر أيضًا عن استشهاد الشابين كرم أبو عرة ومحمد غنام.

وخلال الليل، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس ومحيطها، وسط إطلاق للرصاص الحي، ثم اعتقل نشأت هيرون من أحد المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال، أيضًا، هشام إبراهيم شاهين، ومحمد أحمد مزيد من قرية تلفيت، والطالبة في جامعة النجاح الوطنية نور محمود بدران من قبلان، وجميل العرايشي ووالده من روجيب، وأحمد عبداللطيف حنني من بيت فوريك.

الترا فلسطين