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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: حرب الإبادة والتطهير العرقي مستمرة

الرسالة نت

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جيش الاحتلال طوفان الأقصى التطهير العرقي 7 أكتوبر حرب الإبادة بغزة

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