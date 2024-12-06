هآراتس: مؤرخ (إسرائيلي) يوثق جرائم الإبادة في غزة

كشف مؤرخ ( إسرائيلي) عن توثيق مفصل لجرائم حرب ارتكبها الجيش ( الإسرائيلي) في قطاع غزة خلال السنوات الماضية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن المؤرخ قوله : أن الغارات الإسرائيلية مسحت عائلات فلسطينية بالكامل، بينما قتل بعضها ما يصل إلى 4 أجيال من نفس العائلة، بما في ذلك العديد من الأطفال إثر قصف مبانٍ سكنية.

وفقًا للتقرير، الذي نشرت "هآرتس" تفاصيله، قام المؤرخ د. لي مردخاي بجمع آلاف الأدلة والشهادات والتسجيلات المصورة التي توثق بالتفصيل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الجنود ضد السكان المدنيين في غزة.

وأشار التقرير إلى أن "الصورة المتشكلة من هذه الأدلة المجمعة مرعبة بشكل لا يُصدق"، موضحًا أنها تُظهر نمطًا واسع النطاق من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

ومن بين الأدلة المثيرة للجدل التي تم الكشف عنها، فيديو قصير يظهر جندياً إسرائيليًا وهو يصور كلبًا يأكل جثة أحد الفلسطينيين.

كما تضمن التقرير شهادات ومشاهد أخرى توثق مقتل أطفال ومدنيين آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية.

وكشف التقرير عن شهادات مروعة تفيد بأن القوات (الإسرائيلية) قامت بإبادة عائلات فلسطينية بأكملها خلال العمليات العسكرية في غزة.

وأوضح المؤرخ مردخاي أن التقرير يتضمن شهادات وتسجيلات مصورة توثق حالات لعائلات فلسطينية، بما في ذلك النساء والأطفال، قُتلوا بشكل جماعي جراء الغارات والقصف الإسرائيلي.

وقال إن "هذه الشهادات تُظهر بوضوح كيف تم استهداف عائلات بأكملها وقتلهم بشكل وحشي، مما يشكل انتهاكات صارخة للقوانين الحربية والقانون الدولي الإنساني".

وأكد المؤرخ أن هذه الجرائم المروعة ضد المدنيين الأبرياء تُعد جرائم حرب لا يمكن التغاضي عنها أو تبريرها تحت أي ظرف.

ويأتي هذا التقرير في ظل استمرار الانتقادات الدولية الموجهة إلى إسرائيل بشأن سياساتها وعملياتها العسكرية في قطاع غزة، والتي يُزعم أنها تنتهك بشكل منهجي القوانين والأعراف الدولية.