اليمنيون يخرجون في 98 ساحة تجديداً للوفاء والثبات مع فلسطين

خرج اليمنيون اليوم في مسيرات تضامنية مع الفلسطينين ورفضا لحرب الإبادة على غزة.

وقد احتضنت 98 ساحة على امتداد كافة مديريات محافظة (إب) تحت شعار "ثابتون مع غزة.. بلا كلل ولا ملل ولا تردد"، وأكد المشاركون أن استمرار الجرائم الصهيونية المروعة بحق الشعب الفلسطيني، تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال ورعاته الأمريكيين والغرب.

وحمل المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية، مرددين الهتافات الداعية إلى توحيد الكلمة ورص الصفوف في مواجهة الأعداء.

وجدد أحرار إب التأكيد على جهوزية كل أحرار الشعب اليمني وقواته المسلحة في إسناد فلسطين ولبنان من منطلق وحدة الساحات وفي إطار المسؤولية الدينية والإنسانية.

وصدر عن مسيرات (إب) بيان مشترك، أكد أن:" اليهود الصهاينة هم العدو الأول كما حددهم الله في القرآن الكريم" مشيراً إلى الجرائم والانتهاكات الوحشية للصهاينة في غزة وتدنيسهم للمقدسات، وإحراقهم للقرآن الكريم

وقال أحرار إب في بيانهم :"ومن هذا المنطلق لا يمكن القبول بأن تكون أمريكا أو إسرائيل هي من تحدد من نعادي ومن نوالي".

وأضاف البيان "نرد على تهديد الرئيس الأمريكي الصهيوني المنتخب ترامب للمقاومة الفلسطينية بأننا وكل مجاهدي أمتنا لا نخشى وعيد أمريكا وجحيمها، ولا نفرح برضاها، فنحن لا نخشى إلا الله، ولا نرغب إلا بما عنده، وما عند الله خير وأبقى، والعاقبة للمتقين".