كتائب القسام تنشر تسجيلاً جديداً لأسير لديها: نحيا مع الفئران والعناكب

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، تسجيلاً مصوراً لأسير جديد لديها يوجه رسالة لجمهور الاحتلال.

ووجه الأسير متان تسانجاوكر، خلال التسجيل انتقادات حادة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محملاً إياه مسؤولية استمرار احتجاز الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.

وقال تسانجاوكر "سمعت عن خطتك الجديدة لإعادتنا للبيوت، وعن عرضك تقديم 5 ملايين دولار لمن يعيدنا سالمين.. أشعر بإحباط شديد لأنك أثبت أنك لا تعرف أعداءك ولا توجهاتهم، وهذا يعكس فشلك وفشل الحكومة منذ السابع من أكتوبر".

وتابع "الحياة هنا غير سهلة، فنحن نعيش بأكل قليل، وماء غير صالح للشرب، ودواء محدود.. نحيا مع الفئران والعناكب، ونفتقر لمواد التنظيف، مما أدى إلى إصابتنا بأمراض جلدية وقشرة رأس فلا يوجد حتى صابون."

وأضاف "نحن خائفون جداً.. أنا وأصدقائي نموت كل يوم ألف مرة، ولا أحد يشعر بنا. شعب إسرائيل، لا تهملونا، نحن ما زلنا أحياء ونريد العودة قبل أن نصاب بالجنون."

وطالب الأسير الحكومة وجمهور الاحتلال بالتحرك لإنهاء معاناة الأسرى، متسدركاً "سكان إسرائيل، عائلتي، أصدقائي، أمي، دادوو، شاني، وجدتي، الحكومة أهملتنا.. أرجو منكم أن تخرجوا للتظاهر أمام بيت رئيس الوزراء، وألا تتركوه ينام ولو لدقيقة.. نحن نعاني، ومن الأجدر أن يعاني هو وعائلته مثلنا."