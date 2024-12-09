مقتل 6 جنود (إسرائيليين) بشمال غزة وجنوب لبنان

أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين خلال الـ 24 ساعة الماضية، بشمال غزة، وجنوب لبنان.

وقُتل 4 جنود، يوم أمس الأحد، جراء انفجار حقل ألغام في رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان، فيما قتل صباح اليوم الإثنين، جنديان بمعارك شمال قطاع غزة، وفقا لما أروده الإعلام الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان؛ جراء انفجار عبوة ناسفة في رأس الناقوة، خلال نشاط عسكري قرب الحدود.

وأعلن الجيش مقتل الضابط يفغيني زينرشين، والضابط ساغي روبنشتاين، والجندي بنيامين دستاو نجوسا، والجندي إيريز بن إفرايم من كتيبة المشاة 9263، اللواء 226 في جنوب لبنان.

وكانت منصات المستوطنين قد أشارت لوقوع حدث أمني صعب جدا بجباليا، وإطلاق نيران تجاه مركبة تقل جنودا من الجيش، وسط هبوط مروحيات الإخلاء لإجلاء الجنود.

ومنذ 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2024، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا وبريا، وحصارا مطبقا على شمال قطاع غزة، وعملية عسكرية خاصة في جباليا.

وقبل يومين، قال الناطق باسم الجيش إن 32 جنديا وضابطا، بما في ذلك قائد اللواء 401، قتلوا منذ بدء العملية العسكرية في جباليا وبيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

واستنادا إلى آخر معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن 808 عسكريين قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.