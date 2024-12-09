انفجار طائرة مسيرة شرق أسدود يؤدي إلى أضرار كبيرة

قالت مصادر عبرية إن طائرة مسيرة انفجرت صباح اليوم الاثنين في مبنى مكون من 15 طابقًا في مدينة "يفنيه" شرق أسدود، ما أسفر عن أضرار كبيرة. وأفاد موقع "والا" العبري بأن الانفجار ألحق دمارًا بالغًا بالطابقين الرابع عشر والخامس عشر من المبنى.

وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال أن الطائرة المسيرة أُطلقت من اليمن، وذلك خلافًا للتوقعات الأولية التي كانت تشير إلى أنها أُطلقت من العراق.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الانفجار، الذي وقع في المدينة، تسبب في أضرار جسيمة للطابق الأخير من المبنى، دون أن يتم تفعيل صافرات الإنذار. وقال رئيس بلدية "يفنيه" روعي غباي إن انفجار المسيّرة، الذي وقع دون تحذير من صافرات الإنذار، تسبب في حالة من الهلع بين سكان المدينة، معربًا عن استغرابه من توقيت الحادث المفاجئ.