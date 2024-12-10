تطورات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ431

في بيان لوزارة الصحة عن تطورات العدوان على قطاع غزة لليوم الـ 430، قالت أن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع، ما أسفر عن وصول 50 شهيدًا و 84 إصابة إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة في الوصول إلى عدد من الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب شدة القصف.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44,758 شهيدًا و 106,134 إصابة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منزلًا لعائلة خليفة في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 4 أفراد من العائلة، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف تسبب في دمار كبير للمنزل، في وقت لا يزال فيه العديد من المواطنين تحت الركام، بينما تكافح فرق الإسعاف للوصول إلى الضحايا.

وفي وقت لاحق، استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً آخر في محيط منطقة الصناعة بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط إصابات جديدة.

وفيي منتصف الليلة قام الاحتلال بالعديد من الهجمات المدفعية والغارات الجوية على قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 7 جراء القصف الجوي على شقة سكنية في مخيم النصيرات. كما قام جيش الاحتلال بتدمير مباني سكنية شمالي قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد 3 آخرين جراء قصف منزل في مخيم النصيرات.

على صعيد آخر، شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات خلال اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية، وقصفت محيط مدينة السلمية في الريف الشرقي لمدينة حماة بسوريا.

وتستمر الغارات الجوية والمدفعية على مختلف المناطق في غزة، في وقتٍ لا يزال فيه الشعب الفلسطيني يواجه تدميرًا واسعًا للبنية التحتية، مع تزايد أعداد الشهداء والجرحى.