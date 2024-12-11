عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنون صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية وشهود عيان، باقتحام المستوطنين الأقصى من جهة باب المغاربة، وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته، حيث أدوا طقوساً تلمودية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات متكررة من جانب مستوطنين إسرائيليين، وسط رفض فلسطيني للتقسيم المكاني والزماني للمسجد في مدينة القدس.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى، يوميًا، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، على فترتين؛ صباحية وتبدأ الساعة 07:00- 11:30، ومسائية وتبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة 90 دقيقة.

وتصاعدت اعتداءات الاحتلال بشكل غير مسبوق في المسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023، تزامنًا مع حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط والحشد في الأقصى، لحمايته من اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية، الساعية لفرض وقائع جديدة بحق المقدسات في مدينة القدس.