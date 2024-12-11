53 شهيدًا في غارات (إسرائيلية) على قطاع غزة منذ فجر اليوم

استشهد 53 فلسطينيًا، اليوم، جراء غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ووفقًا لمصادر طبية في غزة، فإن 34 من الشهداء سقطوا في شمالي القطاع، بينما تم استهداف مناطق أخرى في وسط وجنوب القطاع، مما أسفر عن سقوط ضحايا آخرين. كما أشارت المصادر إلى أن عشرات الإصابات تواصل وصولها إلى المستشفيات، بعضها في حالات حرجة.

العديد من المنازل والمرافق المدنية تعرضت للقصف المباشر، مما ألحق أضرارًا كبيرة بالأحياء السكنية، وتسبب في تهجير العديد من العائلات.

تستمر عمليات القصف في ظل تصعيد عسكري مستمر، وسط دعوات دولية لوقف الهجمات وحماية المدنيين في القطاع.