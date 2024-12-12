الحوثي يدعو لموقف موحد ضد العدوان (الإسرائيلي)

أكد قائد حركة "أنصار الله" اليمنية، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، على ضرورة التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة العدوان (الإسرائيلي)، مشددًا على أن هذا الموقف مبدئي نابع من استهداف الكيان لأرض عربية وشعب مسلم، ولا يتأثر بأي اعتبارات سياسية أو مصالح ضيقة.

وفي خطاب ألقاه اليوم الخميس، دعا السيد الحوثي جميع الدول والأنظمة والقوى السياسية إلى إعلان موقف صريح وواضح ضد الكيان (الإسرائيلي)، مندّدًا بحالة الصمت والتسامح المفرط الذي تبديه بعض الأطراف العربية والإسلامية تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

وانتقد الحوثي بشدة سلوكيات بعض الأنظمة التي تبدي تسامحًا مع (إسرائيل) والولايات المتحدة أكثر مما تتسامح مع شعوبها أو مع قوى أخرى في الأمة، مشيرًا إلى أن هذا التهاون يتناقض مع القيم العربية والإسلامية ويعكس خضوعًا غير مبرر.

كما حذر السيد الحوثي من التصريحات الأمريكية والإسرائيلية المتكررة حول "تغيير ملامح الشرق الأوسط"، معتبرًا أنها تكشف عن مشروع استعماري يسعى لإضعاف دول المنطقة وجعلها خاضعة بشكل كامل للمصالح (الإسرائيلية) والأمريكية.

وأشار إلى أن ما يجري في سوريا من اعتداءات متكررة يؤكد أن الهدف ليس مواجهة إيران كما يُروج له، بل هو استهداف مباشر لسوريا وشعبها وثرواتها، داعيًا الجماعات المسيطرة في سوريا إلى اتخاذ موقف واضح من العدوان (الإسرائيلي) بدلًا من الانشغال بصراعات داخلية تزيد من ضعف الأمة.

وأكد الحوثي أن الطمع (الإسرائيلي) في المنطقة يتجاوز فلسطين المحتلة ليشمل بلدانًا عربية أخرى، مستشهدًا بتصريحات مسؤولين (إسرائيليين) عن استغلال الوضع في سوريا لتحقيق أهداف استراتيجية، بما في ذلك الاقتراب من العاصمة دمشق وتدمير البنية العسكرية السورية.

وحذر الحوثي من أن الاستهداف (الإسرائيلي) يتم بدعم وشراكة أمريكية، وأنه يشمل مخططات لنهب الثروات النفطية السورية وفرض وقائع جديدة على الأرض عبر سياسة "الشرق الأوسط الجديد"، التي تهدف إلى استباحة بلدان المنطقة بالكامل.

وفي ختام خطابه، دعا السيد الحوثي الشعوب العربية والإسلامية إلى توحيد صفوفها وتوجيه السلاح نحو العدو الحقيقي، وتبني موقف واضح في رفض الاحتلال (الإسرائيلي) والهيمنة الأمريكية، محذرًا من استمرار حالة الصمت التي قد تدفع المنطقة إلى مزيد من التدهور والتقسيم.