104 صحفيين قتلوا في العالم خلال 2024، نصفهم في غزة

أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين بأن 104 صحفيين قُتلوا في مختلف أنحاء العالم عام 2024، مع تسجيل أكثر من نصف هذه الحصيلة في قطاع غزة.

وفي تقريرها السنوي الذي يغطي البيانات حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول، أكدت "مراسلون بلا حدود" أن "فلسطين هي البلد الأكثر خطورة على الصحفيين، حيث سجلت أعلى حصيلة من القتلى في السنوات الخمس الماضية.

كما كشفت المنظمة عن تقديم 4 شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بـ"جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال ضد الصحفيين".

وأوضحت المنظمة أن "أكثر من 145 صحفياً" استشهدوا على يد قوات الاحتلال في غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن 35 من هؤلاء الصحفيين كانوا يعملون وقت مقتلهم.

من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين بلغ 192 صحفياً منذ بدء الاحتلال حرب الإبادة في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في هذا السياق، قالت آن بوكاندي، مديرة تحرير مراسلون بلا حدود، إن "الصحافة مهددة بالانقراض في قطاع غزة"، مشيرة إلى "التعتيم الإعلامي المتعدد الأبعاد"، حيث أن "الوصول إلى غزة مُنع منذ أكثر من عام"، وأصبحت "مناطق بأكملها غير متاحة للوصول، مما يجعل معرفة ما يحدث هناك أمرًا مستحيلاً".

من جانبه، ندد الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، بـ"المذبحة التي تحدث في فلسطين أمام أعين العالم"، مؤكدًا أن "العديد من الصحفيين يُستهدفون عمدًا".

وبعد غزة، كانت باكستان أكثر البلدان فتكًا بالصحفيين في عام 2024، حيث قُتل 7 صحفيين، تلتها بنغلاديش والمكسيك، اللتان سجلتا مقتل 5 صحفيين لكل منهما.

وفي العام 2023، قتل 45 صحفياً في جميع أنحاء العالم خلال نفس الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول.

كما أظهرت الأرقام أن عدد الصحفيين المحتجزين حول العالم وصل إلى 550 صحفياً حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بـ513 في العام الماضي، مع تصدر الصين (124 صحفياً، من بينهم 11 في هونغ كونغ)، وبورما (61 صحفياً)، وإسرائيل (41 صحفياً) وهذه الدول هي التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين حول العالم.