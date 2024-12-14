منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعى الصحفي محمد بعلوشة

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحفي محمد بعلوشة، مراسل قناة المشهد، الذي استشهد اليوم جراء قصف إسرائيلي غادر استهدفه في قطاع غزة. وبهذا يرتفع عدد الصحفيين الذين قضوا نحبهم منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 195 صحفيًا، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الصحافة والإعلام في الأراضي الفلسطينية.

وفي بيان له، أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن الصحفي محمد بعلوشة، الذي قضى وهو يؤدي واجبه المهني في نقل معاناة الشعب الفلسطيني، كان أحد فرسان الإعلام الذين سطروا بدمائهم أسمى صور التضحية في سبيل فلسطين. وأشار المنتدى إلى أن الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين سيظلون مصدر إلهام للأجيال القادمة، وأن مسيرة الإعلام الفلسطيني ستستمر رغم كل التحديات.

كما استنكر المنتدى الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الصحفيين، داعيًا إلى ضرورة حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء مهامهم المهنية بحرية وأمان وفقًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على أن دماء الصحفيين الفلسطينيين ستظل وقودًا لمواصلة العمل الإعلامي الوطني والمستقل، مع الإصرار على نقل الحقيقة للعالم أجمع.