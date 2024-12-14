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^200 مثال: غزة العزة

المكتب الإعلامي الحكومي ينعي الصحفي محمد حامد بعلوشة

الصحافي الشهيد محمد بعلوشة
الصحافي الشهيد محمد بعلوشة

الرسالة نت

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن استشهاد الصحفي محمد حامد بعلوشة، مراسل قناة المشهد الفضائية، في قصف إسرائيلي استهدفه في قطاع غزة، ليصل عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة إلى 194 شهيدًا.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات جريمة اغتيال الصحفيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، محملًا الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية.

ودعا المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الصحفية والإعلامية العالمية إلى إدانة جرائم الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب في المحاكم الدولية، مطالبًا بوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق المدنيين والصحفيين الفلسطينيين. وأعرب عن تعازيه الحارة لذوي الشهداء والأسرة الصحفية الفلسطينية.

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https://alresalah.ps/p/299218

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