47 شهيدًا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 47 فلسطينيًا خلال 24 ساعة الماضية، في غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء جراء التصعيد العسكري المستمر.

وأوضحت المصادر أن 26 شهيدًا من إجمالي الشهداء ارتقوا في مناطق وسط القطاع وجنوبه، بينما أصيب العديد من المواطنين بجروح متفاوتة. وتواصل فرق الإسعاف العمل على نقل المصابين إلى المستشفيات في ظل حالة من التوتر والدمار الشديد الذي يطال مختلف المناطق.

هذا التصعيد يأتي في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة جراء استمرار القصف الإسرائيلي على المدن والمخيمات، مع اغلاق المعابر وتقليص دخول المساعدات، مما يزيد من معاناة السكان في ظل حصار مستمر.