71 مستوطناً و11 طالباً يهودياً يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

اقتحم صباح اليوم 71 مستوطناً إسرائيلياً و11 طالباً يهودياً و15 عنصراً من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى المبارك، في خطوة استفزازية جديدة تندرج ضمن سياسة التصعيد المتواصلة في القدس المحتلة.

وأوضح مراسل وكالة صفا أن الاقتحامات تمت عبر باب المغاربة، حيث سمحت قوات الاحتلال للمستوطنين والمجموعات اليهودية المتطرفة بالدخول إلى المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية.

وترافق الاقتحام مع استفزازات للمصلين في المسجد، حيث قامت قوات الاحتلال بتأمين حماية للمستوطنين الذين نفذوا جولات في باحات الأقصى، ما أثار حالة من الغضب بين الفلسطينيين.

وتعتبر هذه الاقتحامات جزءاً من سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الأقصى، في وقت يواصل فيه الفلسطينيون التصدي لمحاولات الاحتلال تهويد المدينة المقدسة وتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.