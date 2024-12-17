نواب بريطانيون يطالبون بوقف بيع الأسلحة (لإسرائيل)

طالب 25 نائبا من مختلف الأحزاب البريطانية بوقف توريد الأسلحة إلى(إسرائيل)، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن. النواب رفعوا لافتة مكتوب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل"، معبرين عن رفضهم لاستمرار تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة في ظل تصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين.

وجاءت هذه الوقفة عقب تجاوز عريضة تطالب بفرض حظر شامل على بيع الأسلحة لـ(إسرائيل) حاجز الـ100 ألف توقيع، ما استدعى مناقشة هذه القضية في جلسة برلمانية قادمة.

ودعا النواب إلى إنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى(إسرائيل) وفرض حظر كامل على تسليحها. وكانت الحكومة البريطانية قد أوقفت 30 ترخيصًا من أصل 350 لبيع الأسلحة إلى (إسرائيل)، إلا أن هذا الحظر الجزئي لم يشمل بعض المكونات البريطانية التي تُستخدم في مقاتلات F-35 الإسرائيلية، وهي الطائرات التي تُستخدم بشكل رئيسي في الهجمات على غزة.

منظمات حقوقية دولية انتقدت القرار البريطاني ووصفته بأنه "غير كاف" و"متأخر جدًا"، مطالبة بوقف كامل لإمدادات الأسلحة إلى "إسرائيل".

وتأتي هذه التحركات في وقت تستمر فيه (إسرائيل) بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أسفرت الهجمات عن استشهاد وجرح مئات الآلاف من الفلسطينيين، بالإضافة إلى آلاف المفقودين، منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023.