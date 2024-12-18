الاحتلال يعتقل مريضة بالسرطان من غزة مقيمة بالخليل

اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء ، مواطنة من قطاع غزة كانت تقيم بالخليل، جنوب الضفة الغربية للعلاج.

وافادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال داهم منزلاً في بلدة الظاهرية جنوب الخليل ،واعتقل مواطنة من قطاع غزة مريضة بالسرطان، كانت تقيم بالخليل للعلاج قبل السابع من أكتوبر ٢.٢٣.

وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال اعتقل المواطنة نجلاء محمد ارجيلات "٤٨ عاماً" ،من مدينة رفح بقطاع غزة.

وداهم جيش الاحتلال عدة منازل فجراً في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وأحتجز عدد من المواطنين ونكل بهم.

واعتقل جيش الاحتلال مئات الفلسطينيين من قطاع غزة ممن تواجدوا في الضفة الغربي قبل السابع من أكتوبر للعلاج أو العمل بالداخل المحتل.