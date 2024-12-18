حماس تدعو لـ (يوم غضب) حماية للمقاومة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى الحشد الواسع في فعاليات "يوم الغضب"، نصرة للمقاومة ومخيم جنين. مؤكدة ضرورة "حماية وإسناد المقاومة".

وأكد القيادي في حركة "حماس"، عبد الرحمن شديد، خلال تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، ضرورة وأهمية دعم المقاومين وتعزيز قوتهم لمواجهة اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي، وصد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية.

وندد "شديد" بـ "استهداف وضرب مشروع المقاومة عبر عمليات أمنية؛ تنسجم بشكل كامل مع أهداف الاحتلال ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية".

واستطرد: "ينبغي لنا إسناد المقاومين وتوفير الحماية الكاملة لهم بدلًا من ملاحقتهم والاشتباك معهم، (..)، البوصلة يجب أن تكون دائما نحو الاحتلال".

وطالب بحماية وإسناد المقاومة في جنين، والحشد الواسع في فعاليات "يوم الغضب"، نصرة لمخيم جنين؛ "الذي يتعرض لحصار من قبل أجهزة السلطة وممارسات قمعية تستهدف أبناء شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة".

ولفت النظر إلى أن استمرار العملية الأمنية الفلسطينية في جنين، يتطلب تواصل الفعاليات الشعبية والفصائلية لحماية المقاومة وثني السلطة عن "ممارساتها القمعية والإجرامية؛ والتي تهدد النسيج الوطني لشعبنا المقاوم".

وتُواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، لليوم الـ 14 على التوالي، فرض حصار مُشدد على مخيم جنين للاجئين، في الجانب الغربي من مدينة جنين، مُطالبة المقاومين بتسليم سلاحهم ووقف المقاومة في المخيم.

ويوم 15 ديسمبر الجاري، أعلنت السلطة الفلسطينية إطلاق المرحلة الثانية من عملية "حماية وطن" والتي قالت إنها تستهدف مسلحين خارجين عن القانون، ونشرت الجنود التابعين لها عند مداخل مدينة ومخيم جنين.

في المقابل، أكدت الفصائل الفلسطينية أن "العملية تهدف إلى القضاء على المقاومة التي تتصدى لجيش الاحتلال الإسرائيلي؛ الذي كثف من اقتحاماته لمدن الضفة الغربية منذ أكثر من عام".