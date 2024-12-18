183 (إسرائيليًا) يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم 183 إسرائيليًا، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية أمنية مُشددة من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المُسلحة التابعة لها.

ودنس عشرات المستوطنينباحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ العام 1967.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 78 مستوطناً و35 طالباً يهودياً، بالإضافة لـ 70 شرطياً إسرائيلياً، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم.

ونوهت المصادر إلى أن عددًا من المستوطنين أدى طقوسًا وصلوات تلمودية في الجانب الشرقي من المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال، قبل أن يخرجوا من "باب السلسلة".

وعادة ما يقتحم المستوطنون، باحات المسجد الأقصى، يوميًا على فترتين؛ صباحية (تبدأ من الساعة الـ 07:00- 11:30) ومسائية (تبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة ساعة ونصف).