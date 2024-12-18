22 شهيدًا في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم

استشهد 22 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، في تصعيد جديد للعدوان المستمر على القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف محيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية كبيرة. كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا يعود لعائلة الشوبكي في شارع عز الدين القسام بمنطقة الصحابة وسط المدينة.

في شمال القطاع، تعرضت ثلاثة منازل لقصف إسرائيلي في منطقة مقابل مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى. كما استشهد مواطن في استهداف طال محيط مخبز البنا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة الشهداء في المنطقة الوسطى، حيث استشهد مواطنان في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في محيط مخبز البنا. وفي شمال القطاع، استشهد 6 فلسطينيين إثر غارة استهدفت منزلًا في عزبة بيت حانون.

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