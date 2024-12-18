اللجان الشعبية بجنين: أجهزة السلطة تنفذ عقاباً جماعياً بحق الأهالي

أكد عضو اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين محمد المصري، أن أجهزة أمن السلطة تنفذ سياسة العقاب الجماعي بحق أهالي المخيم عبر إطلاق قنابل غاز على المنازل، وانقطاع للمياه والكهرباء.

وأشار إلى أن كل حركة داخل مدينة ومخيم جنين من أي مواطن تحتاج لتنسيق مسبق من الأجهزة الأمنية الفلسطينية حتى الدخول إلى المشفى أو تحرك الإسعاف.

ولفت إلى أن حملة السلاح في مخيم جنين لا يوجد عليهم قضايا جنائية، موضحاً أنه لا يوجد بيت في المخيم يخلو من أسير أو شهيد.

وقال إن السلطة الآن تريد إنهاء حالة المقاومة، منوها إلى أن الوضع في المخيم صعب جدًا ولم يصل أي طرف للتفاهم، حيث تريد الأجهزة الأمنية اعتقال الشبان وتسليم سلاحهم، والمقاتلين يرفضون ذلك بشدة.

وشدد على أن كل مواطن في مخيم جنين ضد هذه العملية العسكرية والطريقة التي تنفذها الأجهزة الأمنية من عقاب جماعي على أهالي المخيم من إطلاق قنابل غاز على المنازل، وانقطاع للمياه والكهرباء.

وتشن أجهزة أمن السلطة عدواناً على جنين ومخيمها منذ عدة أيام، أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة عشرات آخرين برصاص أجهزة السلطة.

وتنتشر أعداد كبيرة من أجهزة السلطة في محيط مخيم جنين وبعض مناطق المدينة، وشوهد قناصة أجهزة أمن السلطة وهم يعتلون عمارات سكنية ومنازل مرتفعة محيطة بمخيم جنين لاستهداف عناصر المقاومة.

ويعيش سكان مدينة جنين ومخيمها أجواء من الرعب نتيجة تغول أجهزة السلطة على المواطنين واختطاف مقاومين يتبعون لكتيبة جنين.

وتصاعدت انتهاكات السلطة مع اندلاع الحرب العدوانية على قطاع غزة، حيث استعرت نارها بهدف إجهاض اي محاولة لاستنهاض المقاومة بالضفة، كي لا تشكل هذه الحالات إسنادا لقطاع غزة.

واستهدفت أجهزة السلطة بالاعتقال والقتل عناصر المقاومة من الكتائب المسلحة بالضفة، وآخرهم ما حدث في جنين باختطاف عدد منهم وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بين السلطة والمقاومين.

نقلا عن موقع : الشاهد