غارات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة وتوقع 9 شهداء

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الخميس، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة غرب البلاد. وقالت مصادر إعلامية يمنية إن حوالي 6 غارات استهدفت ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية غرب اليمن، مما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص من موظفي المنشأة، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من الجرحى.

كما استهدفت الغارات محطة كهرباء ذهبان المركزية شمال صنعاء، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد النيران في المحطة، في حين استمر العمل لإخماد حريق آخر في محطة كهربائية مجاورة. وفي وقت لاحق، أكدت المصادر المحلية أن ثلاث غارات أخرى استهدفت محطة كهرباء في منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

من جانبها، أكدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها نفذت الهجمات على الساحل الغربي لليمن والعاصمة صنعاء. فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أميركي تأكيده بأن الولايات المتحدة لم تشارك في تنفيذ هذه الهجمات.