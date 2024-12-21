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حركة حماس تثمن موقف أنصار الله في اليمن و دعمهم المتواصل لفلسطين

حركة حماس تثمن موقف أنصار الله في اليمن
حركة حماس تثمن موقف أنصار الله في اليمن

الرسالة نت

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عالياً الموقف الأصيل للإخوة في أنصار الله باليمن، مشيدةً باستمرارهم في إسناد الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة. وأكدت الحركة في بيان لها على العلاقة المتينة والقوية التي تربط الشعبين الفلسطيني واليمني، معبرة عن تقديرها للموقف الثابت لأنصار الله في دعم المقاومة الفلسطينية.

وأعربت حماس عن مباركتها وتقديرها للضربات التي ينفذها أنصار الله في قلب الكيان الصهيوني، تضامناً مع شعب غزة في مواجهة حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كما أكدت الحركة على أن هذه العمليات تمثل تعبيراً قوياً عن التضامن العربي والإسلامي مع فلسطين في هذه الظروف العصيبة.

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#حماس #غزة #مقاومة #طوفان_الأقصى #اليمن #انصار_الله

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