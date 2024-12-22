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بلدية غزة تحذر من انهيار بيئي نتيجة العدوان (الإسرائيلي)

بلدية غزة تحذر من انهيار بيئي.jpeg
بلدية غزة تحذر من انهيار بيئي.jpeg

الرسالة نت

حذرت بلدية غزة من تداعيات كارثية تهدد البيئة في المدينة، نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر الذي دمر العديد من البنى التحتية الحيوية. وأكدت البلدية أن هناك خطرًا حقيقيًا من انهيار بيئي بسبب شح المياه، تسرب مياه الصرف الصحي، وتراكم النفايات في المدينة.

وفي تصريح عاجل، أشارت البلدية إلى تدفق المياه العادمة إلى بركة الشيخ رضوان بسبب تعطل محطات الصرف الصحي، والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء القصف الإسرائيلي. وأضافت أن الاحتلال دمر أكثر من 85% من المعدات الهندسية الثقيلة الخاصة بالبلدية، بالإضافة إلى تدمير 50% من آليات الصرف الصحي ومعالجة النفايات، مما يجعل من المستحيل إجراء عمليات صيانة أو نقل النفايات بشكل فعال.

وأوضحت بلدية غزة أن هذه الكوارث البيئية قد تؤدي إلى تفشي الأمراض، في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة صحية وإنسانية كبيرة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لحماية البيئة وتقديم الدعم اللازم لإعادة بناء ما دمره العدوان.

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#غزة #طوفان_الأقصى #انهيار #بيئة #بلدية

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