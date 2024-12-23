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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: فيديو قادة حماس.. رسائل ودلالات عسكرية

الرسالة نت

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السنوار حماس هنية كتائب القسام صواريخ القسام 7 أكتوبر الحرب بغزة

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