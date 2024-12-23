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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
فيديو قادة حماس.. رسائل ودلالات عسكرية
23 ديسمبر 2024 . الساعة: 09:29 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299416
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السنوار
حماس
هنية
كتائب القسام
صواريخ القسام
7 أكتوبر
الحرب بغزة
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