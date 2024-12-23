حماس تدعو للتصدي لمخططات الاحتلال في الأقصى خلال عيد (الحانوكاة)

دعا هارون ناصر الدين، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب شؤون القدس، إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك خلال فترة عيد "الحانوكاة" اليهودي، محذراً من خطورة المخططات الاستيطانية التي تستهدف تهويد المسجد وتحويله إلى كنيس يهودي.

وأكد ناصر الدين أن الاحتلال الإسرائيلي والجماعات الاستيطانية زادوا من وتيرة انتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية في فلسطين، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني، لا سيما أهل القدس والداخل المحتل، يقفون بالمرصاد لهذه المحاولات، ومستعدون للتضحية كما فعلوا في محطات بارزة مثل هبة النفق وانتفاضة الأقصى ومعركة البوابات الإلكترونية وهبة باب الرحمة.

وأشار القيادي في حماس إلى أن المقدسيين يمثلون رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الأقصى، مؤكداً أن صمودهم وتضحياتهم أثبتت قدرتهم على إفشال مخططات الاحتلال مراراً وتكراراً.

واعتبر ناصر الدين أن التصدي لممارسات الاحتلال وحماية الأقصى واجب ديني ووطني وأخلاقي، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم إلى النفير والحشد في المسجد الأقصى، لإفشال مشاريع الاحتلال في هذه المرحلة الحرجة التي تستهدف القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.