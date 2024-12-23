حماس تدين خطاب التحشيد المناطقي وتحذر من تداعياته

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانتهاكات التي تقوم بها أجهزة السلطة في الضفة الغربية، محذرة من التصعيد الخطير في خطاب التحشيد المناطقي وتأثيره السلبي على النسيج الوطني والمجتمعي الفلسطيني.

وأكدت الحركة في بيان الإثنين أن استخدام السلطة لأسلحة، مثل القاذفات، في اعتداءات ضد منازل المطاردين للاحتلال في مخيم جنين، هو تصرف مدان، مشددة على أن هذه الأسلحة كان من الأولى أن توجه نحو مقاومة الاحتلال وصد اعتداءاته المستمرة.

وحذرت حماس من تداعيات الممارسات التي تقوم بها السلطة، مثل ملاحقة المقاومين وتبرير ذلك عبر "ادعاءات واهية"، مؤكدة أن هذه الأفعال تُضعف وحدة الصف الوطني وتخدم أجندات الاحتلال التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ودعت الحركة أحرار الشعب الفلسطيني إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الممارسات، والعمل على دعم المقاومة وتعزيز الجهود للتصدي لاعتداءات الاحتلال، وإفشال محاولاته الرامية إلى القضاء على المقاومة وتنفيذ مخططات الضم والتهجير.

واختتمت حماس بيانها بالتأكيد على التزامها بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق وحدته الوطنية لمواجهة الاحتلال وسياساته التوسعية.