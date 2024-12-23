أبو عبيدة: مصير أسرى العدو مرهون بتحركات جيشه في المناطق المستهدفة

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن مصير بعض أسرى جيش الاحتلال الإسرائيلي مرتبط بتقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في المناطق التي تتعرض للعدوان، مشيرًا إلى أن بطولات مجاهدي القسام وأدائهم الميداني في شمال قطاع غزة يقدم نموذجًا ملهمًا لكل أحرار العالم.

وأوضح أبو عبيدة أن جيش الاحتلال يتعمد إخفاء خسائره الحقيقية، وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع، في محاولة للحفاظ على صورة جيشه أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.

وأشار إلى أن التصعيد العسكري في شمال القطاع، الذي يتخذ طابع الإبادة والتطهير العرقي، يستهدف المدنيين الأبرياء للتغطية على الفضائح والمخازي التي يتعرض لها الجيش الإسرائيلي خلال العمليات الميدانية.