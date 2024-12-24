مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ445

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها العنيف ضد قطاع غزة لليوم الــ 445 ، حيث استشهد 32 فلسطينيًا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء غارات مكثفة استهدفت مناطق متعددة، وأسفرت عن دمار كبير وخسائر بشرية ومادية.

في الساعات الأخيرة، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفًا عنيفًا استهدف منطقة أبو غولة في النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى محيط مستشفى العودة في تل الزعتر شمال القطاع، مما أسفر عن دمار كبير وتهديد للمنشآت الصحية. كما استمرت قوات الاحتلال في نسف المباني السكنية في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع وجنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وشهد محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع اعتداءات خطيرة، حيث أطلقت قوات الاحتلال نيرانها بشكل مباشر تجاه المستشفى، وقامت بعمليات نسف للمباني المحيطة به. وأدى ذلك إلى أضرار جسيمة في المستشفى، وأسفر عن إصابة نحو 20 شخصًا من الطواقم الطبية والمرضى، بعضهم في حالة خطرة.

الهجمات الإسرائيلية على المنشآت الصحية والبنى السكنية تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة، مما يفاقم الوضع الإنساني ويزيد معاناة المدنيين في ظل حصار خانق وعدوان متواصل.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 45317 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 107713، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.