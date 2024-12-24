إحصائية جديدة | ارتفاع عدد شهداء الحركة الرياضية بغزة والضفة

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ارتفاع عدد الشهداء الرياضيين والكشفيين في غزة والضفة، إلى 703 شهيداً منذ اندلاع الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وارتقى 367 من منتسبي لعبة كرة القدم ، بينهم 94 طفلاً، و 273 شاباً، حسب آخر إحصائية أعدها الاتحاد الفلسطيني لشهر ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وأفاد الاتحاد بارتقاء 105 شهيداً من الحركة الكشفية، و 196 آخرين من الرياضيين الأولمبيين، فيما دمر الاحتلال الإسرائيلي 286 منشأة رياضية (268 في قطاع غزة، و18 بالضفة الغربية).

وفيما يتعلق باعتقال الرياضيين، فأشار الاتحاد إلى اعتقال الاحتلال 18 لاعباً فلسطينياً بكرة القدم في الضفة الغربية، ولم يسجل أي اعتقال لأي رياضي بقطاع غزة.

ونوه الاتحاد الفلسطيني إلى أن هذه الإحصائية ليست نهائية، في ظل تسجيل عدد من المفقودين، وقلة المصادر التي يعتمدون عليها، وصعوبة إحصاء الواقع الرياضي تزامناً مع تواصل الإبادة لأكثر من عام وشهرين.