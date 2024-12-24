وزير حرب الاحتلال يعترف باغتيال هنية

اعترف وزير الحرب (الإسرائيلي) يسرائيل كاتس، باغتيال الشهيد إسماعيل هنية، وذلك لأول مرة يقر فيها مسؤول (إسرائيلي) بذلك.

تصريحات كاتس جاءت في كلمة، مساء الاثنين، بثتها هيئة البث (الإسرائيلية)، وقال كاتس: "في هذه الأيام التي تطلق فيها منظمة الحوثي الصواريخ على (إسرائيل)، أريد أن أنقل لهم رسالة واضحة في بداية كلامي".

وتوعد كاتس باستهداف البنى التحتية للحوثيين، قائلا إن "(إسرائيل) ستقطع رؤوس قادتهم" كما فعلت مع قادة حماس وحزب الله إسماعيل هنية ويحيى السنوار وحسن نصر الله".

وأردف: "سوف نشل بشدة منظمة الحوثيين الإرهابية في اليمن التي لا تزال آخر منظمة باقية".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اغتالت "(إسرائيل)" الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استشهاد يحيى السنوار برفح جنوبي قطاع غزة.