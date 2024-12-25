محلل: السلطة أطلقت رصاصة الرحمة على نفسها بهجوم جنين

قال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات إن السلطة الفلسطينية من خلال هجومها على جنين باسم حملة “حماية وطن” عليها أن تدرك بأنها خاسرة على كل الأوجه أدخلت نفسها في كارثة وطنية.

وأكد عبيدات في مقال أن فشل السلطة بتنفيذ إنجاز الدور الأمني المنوط بها يعني أنها تفقد مبرر وجودها وإن نجحت فهي تفقد الدور الوطني المأمول منها من جماهير شعبنا وحيادها السلبي انتهى بإطلاقها أول رصاصة أصابتها بمقتل.

وذكر أنه من هنا لا يمكن لأي عاقل فلسطيني أن يتغافل أو ينأى بنفسه عما يحدث في جنين، فهذا سيكون له تداعيات وارتدادات سلبية كبيرة على شعبنا تدفع بنا للمجهول والمتاهات التي لا نستطيع الخروج منها.

وأشار إلى أن هجوم جنين سيشكل ربحا صافيا للاحتلال، لذلك الآن الآن وليس غدا يجب ان يقف ويتداعى الجميع من قوى وأحزاب وفصائل ومؤسسات وجماهير شعبية وشخصيات وطنية ودينية واعتبارية لواد الفنتة في مخيم جنين.

وتساءل عبيدات: “ماذا سيقول الشعب الفلسطيني عندما يرى الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه يواصلون استباحة المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية، وبدلا من أن تقوم السلطة بدورها وواجبها بتوفير الأمن والحماية له تشن فيه السلطة وأجهزة أمنها عملية عسكرية على مخيم جنين، متذرعة بإستهداف من تسميهم بالخارجين عن القانون”.

وأكمل: “أليس هذا يضع السلطة في موقع التساؤل من شعبنا؟، ولماذا يجري استهداف مخيم جنين تحديدا وبهذه الفترة، والجميع يدرك بأن مخيم جنين أحد أبرز عناوين الشعب الفلسطيني وقضيته”.

وذكر الكاتب أن مخيم جنين كام دائمًا في قلب الحدث والمواجهة وهو من دفع الثمن الأكبر شهداء وجرحى وأسرى ولم يتخل عن دوره الوطني والنضالي يوما.

وأشار إلى أن معالجة أية اشكاليات أو سلبيات وأخطاء، تكون عبر حوارات ولقاءات مباشرة وليس عبر الإنفعالية والتشنج وردات الفعل، وفتح المجال، للمتصيدين لصب الزيت على النار.

وختم عبيدات: “احفظوا للمخيم هيبته وعزته، وللدم الفلسطيني حرمته، ولا تأخذونا الى المجهول والمعارك الداخلية المدمرة، في وقت تشن حرب شاملة على شعبنا لا تستثني أحد من شعبنا، فإسرائيل تقول بأن كل فلسطيني هو إرهابي ما لم يثبت العكس لذلك هي لا تستثني أحد بإستهدافاتها”.

موقع الشاهد