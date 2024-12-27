50 شهيداً في قصف الاحتلال منزلاً أمام مستشفى كمال عدوان

قال مدير مستشفى كمال عدوان شمال غزة الطبيب حسام أبو صفية، مساء الخميس، إن حوالي 50 شهيدا، بينهم 3 من الكادر الطبي، ارتقوا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مقابل المستشفى.

وأوضح أبو صفية، في تصريح صحفي، أن من بين الشهداء طبيب الأطفال أحمد سمور الذي كان يعمل في المستشفى وخرج إلى المنزل لتفقد مع عائلته، وفنية المختبر إسراء خرجت لإحضار الطعام لوالدها وأخيها في ذات المنزل.

وتابع "عندما رأى فارس، فني الصيانة، المشهد هرع لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ وللأسف، تم استهدافه أيضًا، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة من كادرنا الطبي و50 آخرين تحت الأنقاض".

وأضاف أن المسعفين، عبد المجيد وماهر، كانا في طريقهما إلى المستشفى عند دوار زايد، على بعد 500 متر، عندما تم استهدافهما واستشهادهما على الفور، وأن جثمانيهما ما زالا في الشارع لا يستطيع أحد الوصول إليهما.

وفجر اليوم، أفادت وزارة الصحة بإصابة الممرض حسن الضابوس بجروح خطيرة بالرأس أثناء تأدية عمله جراء تفجير الاحتلال روبوتًا مفخخًا أمام مستشفى كمال عدوان.