قطر تبحث مع حماس سبل تحقيق وقف إطلاق نار شامل في غزة

استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار، إلى جانب بحث السبل الممكنة لدفع هذه المفاوضات بما يضمن الوصول إلى اتفاق واضح وشامل يُنهي العدوان المستمر ويحقق الاستقرار للقطاع المحاصر.

وأكدت الخارجية القطرية التزام الدوحة بدعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد والعمل على تحقيق حل يُراعي تطلعات الشعب الفلسطيني، ويُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحصار والهجمات الإسرائيلية.