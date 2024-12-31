المقاومة تنفذ عمليات نوعية في غزة وتحقق خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال

نفذت المقاومة الفلسطينية عدة عمليات نوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، محققة خسائر كبيرة في صفوف الجيش (الإسرائيلي).

في أبرز العمليات، قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 8 آخرون خلال معارك شرسة شمال القطاع. كما استهدفت المقاومة ناقلة جند في بيت حانون باستخدام قذيفة “الياسين 105”، ما أدى إلى مقتل وجرح طاقمها.

وفي عملية مركبة في مخيم جباليا، اقتحمت المقاومة نقطة عسكرية مستحدثة، وقتلت 5 جنود إسرائيليين من النقطة صفر. كما تم إحراق دبابة "مركفاه" مع طاقمها، واستهداف جيب عسكري آخر بالقنابل اليدوية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وفي تطور آخر، أطلقت المقاومة صاروخين من شمال غزة نحو أهداف إسرائيلية، لتؤكد استمرارية العمليات الدفاعية ضد العدوان الإسرائيلي.