حماس تدعو لتحويل احتفالات الميلاد إلى تضامن مع غزة ورفض العدوان

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحرار حول العالم إلى استغلال احتفالات أعياد الميلاد لتصعيد كل أشكال التضامن مع فلسطين، وتحويلها إلى حراك جماهيري واسع رفضاً للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن المناسبة يجب أن تكون فرصة عالمية لتكثيف المظاهرات والمسيرات في المدن والعواصم الدولية، للتنديد بحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة منذ أكثر من خمسة عشر شهراً.

وطالبت "حماس" بممارسة الضغوط على الاحتلال والدول الداعمة له لوقف الحرب الهمجية ضد أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت الحصار، محذرة من خطر الاحتلال الإسرائيلي على السلم والأمن الدوليين.

واختتمت الحركة بيانها بدعوة العالم للتحرك العاجل لحماية الإنسانية من ممارسات الاحتلال، ومواصلة التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.