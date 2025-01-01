انخفاض سكان قطاع غزة بنسبة 6% نهاية عام 2024

أفاد مركز الإحصاء الفلسطيني بتراجع عدد سكان قطاع غزة بنسبة 6% بحلول نهاية عام 2024، نتيجة لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 14 شهراً.

وأشار المركز في تقريره الصادر يوم الثلاثاء إلى أن القطاع فقد أكثر من 160 ألف نسمة، ليصبح عدد سكانه حوالي 2.1 مليون، منهم أكثر من مليون طفل دون سن الثامنة عشرة، يشكلون ما نسبته 47% من إجمالي السكان.

وأوضح التقرير أن العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفر عن استشهاد أكثر من 45 ألف فلسطيني، 98% منهم من سكان قطاع غزة، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 100 ألف فلسطيني خارج القطاع.

وشدد المركز على أن الغارات الإسرائيلية استهدفت البشر والبنية التحتية والمناطق السكنية، ما حوّل العديد من أحياء غزة إلى أنقاض وترك آثاراً عميقة على سكان القطاع.

كما أشار التقرير إلى أن أحياء كاملة محيت عن الوجود، وأن العديد من العائلات أزيلت بالكامل من السجل المدني، حيث أبادت قوات الاحتلال 1413 عائلة فلسطينية، ما أدى إلى استشهاد 5455 فرداً.

وأضاف أن هناك 3467 عائلة أخرى فقدت جميع أفرادها باستثناء شخص واحد، ليبلغ عدد الضحايا من هذه العائلات 7941 شهيداً.

وتطرق التقرير إلى حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، إذ بلغ عدد المفقودين نحو 11,200 شخص، لم يتم الوصول إلى جثثهم، فيما يعيش القطاع في ظل دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، معظمهم أطفال ومسنون.

منذ بداية العدوان، تسببت الغارات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، حيث بلغت حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين حوالي 154 ألف شخص.

ورغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تواصل (إسرائيل) عملياتها العسكرية في القطاع دون أي اعتبار للقرارات الدولية.