صاروخ يمني يسقط على هدف في محيط القدس

سقط صاروخ أطلق في اليمن على منطقة في محيط القدس المحتلة، بعدما فشلت الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراضه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، قبل أن يقر بسقوط “شظايا” الصاروخ اليمني في مستوطنة موديعين محيط القدس المحتلة.

ودوت صافرات الإنذار في مناطق وساعة وسط فلسطين المحتلة بعد رصد إطلاق الصاروخ اليمني، وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 150 مستوطنة ومدينة في الكيان خلال ساعات الفجر.

من جهته أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 12 مستوطنا خلال توجههم إلى الملاجئ و9 آخرين بنوبات هلع بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأظهرت مشاهد هروب المستوطنين الى الملاجئ في الحرم الإبراهيمي في القدس، وهروب المسافرين عبر مطار “بن غوريون” بعد دوي صافرات الانذار.

كما أظهرت مشاهد أخرى لحظة سقوط صاروخ في محيط القدس المحتلة وإحداثه وهجا كبير من النار ودوي صوت قوي.

المصدر: وكالات