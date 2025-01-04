"سامحونا والملتقى الجنة" وصية قائد الشرطة اللواء محمود صلاح

بعد ساعات على ارتقاء الشهيد اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية، كشف عن وصيته التي جاء فيها:" ونحن على أعتاب إنهاء العام الأول من معركة طوفان الأقصى شعرت بأن الأجل قد حان خاصة بعد أن فقدنا الرجال الرجال أناس عشت معهم سنوات صهبة لكنها كانت حلوة المذاق بوجودهم لصدقهم وصفائهم وإقدامهم ، كانوا بشرا لكنهم من عصر الصحابة صدق بهم قول رسولنا الكريم بأنهم الفسة المنصورة ولا نزكي على الله أحد.

وتابع:" شرفت بأن استمريت في عملي معهم بالشرطة والداخلية ولم أفكر يوما إنني أخطئت بل شعرت بأن الله يريد لي الخير".

ووصى اللواء الشهيد "أخواني وأبنائي وأخواتي في الشرطة والداخلية كما عهدناكم في السلم والحرب التفاني والإخلاص في خدمة أبناء شعبنا المظلوم"، مضيفا:" لن يتنازل اليهود عن القدس وفلسطين الا بالقوة ولا قوة إلا بنصر من الله.











من هو اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، الذي اغتاله الاحتلال؟

محمود محمد صلاح صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة (2019-2025) ولد عام 1974م، يبلغ من العمر 50 عاماً.

متزوج وهو أب لـ 4 أطفال، 3 أولاد وبنت. تنحدر أسرته من قرية "حليقات" المحتلة عام 1948، ويسكن في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

التحق بجهاز الشرطة الفلسطينية منذ بداية تأسيسه بعد مجيء السلطة الفلسطينية لقطاع غزة عام 1994، وأوكلت له العديد من المهام وتقلد عدداً من المناصب.

شارك في عديد من الدورات والبعثات الخارجية في عدد من الدول العربية في إطار عمله الشرطي، منذ التسعينيات وحتى السنوات القليلة الماضية، ومنها (اليمن، الإمارات، قطر، ولبنان).

يمتاز اللواء صلاح بالمهنية العالية والخبرة الكبيرة في مجالات العمل الشرطي، ما أهله لتولي العديد من المناصب في قيادة وزارة الداخلية بغزة خلال سنوات عمله، وأبرزها.

* قائداً للدورات التدريبيعاماً للمديرية العامة ة للشرطة في مدينة أريحا بين عامي 1999 و2000.

* شارك في تأسيس "أكاديمية عرفات للشرطة" في مدينة غزة أواخر التسعينيات.

* مديراً عاماً ومؤسساً للمديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني..

* مديراً للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

* شغل عضوية مجلس إدارة كلية الرباط الجامعية للشرطة في غزة منذ عام 2012.

* تولى مسؤولية قيادة جهاز الشرطة في قطاع غزة منذ سبتمبر 2019 حتى استشهاده.

* أسس "وحدة سهم" في جهاز الشرطة، وهي قوة خاصة لتنفيذ العمليات والمهام الخاصة ضد الخارجين عن القانون. تربط اللواء صلاح علاقات واسعة ومميزة بشرائح المجتمع المختلفة، وأطيافه السياسية كافة، وكذلك المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية. - مدرب معتمد في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

قاد اللواء صلاح مؤخراً، العمليات التي نجحت في تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين جنوبي قطاع غزة، بعد التصدي لقطاع الطرق واللصوص الذين عملوا بتوجيه من الاحتلال الإسرائيلي من أجل سرقة المساعدات وإشاعة الفوضى. استشهد اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة في عملية اغتيال إسرائيلية بغارة جوية على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فجر الخميس 2 يناير 2025، وبرفقته مساعده اللواء حسام شهوان عضو قيادة الشرطة، أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في خدمة أبناء شعبنا في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.