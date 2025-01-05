الاحتلال يفرج عن الطبيب الأردني عبدالله البلوي

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي/ يوم الأحد، عن الطبيب الأردني عبد الله البلوي، الذي اعتقلته في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثناء عبوره للمشاركة في مهمة طبية إغاثية متجهة إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إنه جرى "الإفراج اليوم الأحد عن الطبيب عبد الله سلامة أبو ملال البلوي، الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية في أثناء عبوره للمشاركة في مهمة طبية إغاثية متجهة إلى قطاع غزة".

وأوضح الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن "جهوداً دبلوماسية مكثفة بذلتها الوزارة من خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، منذ لحظة الاعتقال إلى أن تم تأمين الإفراج عن الطبيب واستلامه قبل قليل عبر القنوات الدبلوماسية من خلال جسر الشيخ حسين، وبحضور مندوب السفارة، حيث سيصار إلى تسليمه لذويه على الفور".

وأضافت القضاة أن "مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية تابعا القضية بشكل يومي، وتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي رفض المملكة للتهم التي وُجّهت بحق الطبيب الأردني، وطالبت بضرورة الإفراج عنه وضمان عودته إلى المملكة بأسرع وقت ممكن".

وأكدت الوزارة أنها "حرصت على التواصل المستمر مع عائلة الطبيب منذ لحظة الاعتقال وإبلاغهم بكافة المستجدات المتعلقة بقضيته، وكذلك التنسيق المستمر مع المحامي الذي عيّن للدفاع عن الطبيب البلوي".

وشددت على أن "الوزارة مستمرة في جهودها لحماية حقوق المواطنين الأردنيين وضمان سلامتهم في مختلف الظروف".

يذكر أن مجموعة من الأطباء الأردنيين يشاركون ضمن حملات دولية لإغاثة أهالي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.