صحيفة (يديعوت أحرنوت) تكشف عن مغادرة 82.700 مستوطن في 2024

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية اليوم استنادًا إلى بيانات إحصائية رسمية، بأن حوالي 82.700 مستوطنًا غادروا "إسرائيل" خلال عام 2024، وهو ما يمثل أعلى رقم هجري منذ إعلان دولة الاحتلال.

وأوضحت الصحيفة أن الفئة الأكبر من المغادرين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عامًا، حيث يشكلون 48% من إجمالي المغادرين، في حين أن 27% منهم هم أطفال تحت سن 18 عامًا.

وتصدرت مدن "تل أبيب" وحيفا ونتانيا والقدس و"بات يام" قائمة المدن التي شهدت أكبر موجات هجرة، حيث تصدرت "تل أبيب" القائمة تليها حيفا ونتانيا، بينما احتلت القدس المركز الرابع.

وأشارت الصحيفة إلى أن موجة الهجرة بدأت عقب هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإسرائيليين، مما دفع الكثير من المستوطنين إلى مغادرة "إسرائيل" بحثًا عن الأمان.

وفي تصريح له، أشار المؤرخ اليهودي إيلان بابيه إلى أن العدد الإجمالي للمستوطنين الذين غادروا "إسرائيل" منذ هجوم الأقصى في أكتوبر 2023 يقترب من 700 ألف مستوطن. من جانبه، ذكر مركز الإحصاء الإسرائيلي أنه لن يكشف عن بيانات شاملة حول هذا الموضوع في الوقت الحالي.

تأتي هذه التقارير في وقت حساس يشهد فيه "إسرائيل" تصعيدًا أمنيًا مستمرًا، يرافقه تزايد أعداد المغادرين وسط حالة من القلق على الأمن الداخلي.