حماس: دعوة (سموتريش) يجب أن تواجه بالتصعيد مع الاحتلال في كافة المناطق

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كافة أطياف الشعب الفلسطيني إلى التوحد خلف خيار المقاومة، وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي "المجرم" في كافة المناطق، بالتزامن مع دعوة وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريش، لإبادة وتهجير المواطنين من جنين ونابلس، كما فعل جيشه في جباليا، وهي دعوة صريحة لتوسيع حرب الإبادة الفاشية.

وقالت حركة "حماس"، في بيان لها، اليوم الاثنين، وصل "الرسالة نت" نسخة منه، إنه أمام هذه الدعوات والممارسات الفاشية، التي تستهدف "شعبنا وقضيته المقدسة ووجوده على أرضه؛ فإننا ندعو كافة أطياف شعبنا المرابط، إلى التوحُّد خلف خيار المقاومة، ورص الصفوف لمواجهة المخاطر المُحدِقة بقضيتنا الوطنية، وتدفيعه ثمن سياساته الوحشية، والعمل لإزالة الاحتلال الفاشي عن أرضنا ومقدساتنا".

وشددت على أن الدعوة التي أطلقها الوزير "سموتريتش" للتعامل مع مدينتي جنين ونابلس، كما يتعامل جيشه المجرم مع جباليا اليوم، هي دعوة صريحة لتوسيع حرب الإبادة الفاشية التي يمارسها جيش الاحتلال الإرهابي في قطاع غزة وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري الجارية في شمال القطاع، لتشمل مدن وبلدات ومخيمات الضفة المحتلة، وذلك في إطار مخططات اليمين الصهيوني المتطرف لإحكام السيطرة على الضفة وتهجير أهلها.

وأكدت على أن مثل هذه الدعوات تستدعي تدخّلاً عاجلاً من الأمم المتحدة ومؤسساتها، وتحرّكاً من محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على تحريضهم المستمر ومخططاتهم الإجرامية وممارساتهم المنتَهِكة لكافة القوانين الإنسانية.

وأشارت إلى أن هذه الدعوات الفاشية المتكررة الصادرة عن قادة الاحتلال تجاه الضفة الغربية، والمترافقة مع عدوان متواصل يطال أرضنا ومقدساتنا، وجرائم يرتكبها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه بحق الآمنين في قراهم وبلداتهم، تعد حرب إبادة كاملة الأركان أمام مرأى العالم ومسمعه.

وتأتي تصريحات "سموتريش" عقب عملية قلقيلية التي قتل فيها 3 إسرائيليين بينهم محقق في شرطة الاحتلال ظهر اليوم.