مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ459

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ459 على التوالي، حيث أسفرت الغارات الجوية عن ارتكاب ثلاث مجازر جديدة بحق العائلات الفلسطينية في عدة مناطق بالقطاع، مما أدى إلى استشهاد 49 فلسطينيًا وإصابة 75 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشهدت عدة مناطق في غزة، بما في ذلك مخيم النصيرات والمغازي وبلوك 3 في مخيم البريج، غارات مكثفة استهدفت منزل لعائلة عبيد أسفر عن استشهاد شابين.

. وفي هذا السياق، قالت مصادر الدفاع المدني أن طواقمها تتعامل مع العديد من الحوادث التي أسفرت عن انتشال جثث شهداء وجرحى من تحت الأنقاض. كما أوضح الدفاع المدني أن بعض الضحايا لا يزالون تحت الركام في المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب تدمير الطرقات جراء القصف.

وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة سحويل، مما أسفر عن استشهاد 4 أفراد من العائلة وإصابة آخرين. كما تم قصف منزل آخر لعائلة عبد الهادي في مخيم البريج، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينما تعرضت بلدة الفخاري شرق خانيونس لقصف مدفعي مكثف.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد شخص في قصف إسرائيلي على بلدة طمون جنوب طوباس،

العدد الإجمالي للشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 45,854 شهيدًا، بينما أصيب 109,139 آخرون. وتواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني العمل في ظل ظروف صعبة للغاية بسبب كثافة القصف ورفض الاحتلال السماح بالوصول إلى بعض المناطق.