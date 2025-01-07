وزارة الصحة بغزة تحذر من كارثة صحية بسبب نقص الوقود في المستشفيات

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من كارثة صحية وشيكة تهدد الحياة في المستشفيات والمرافق الصحية بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. وأكدت الوزارة أن محطات الأكسجين، ثلاجات حفظ الأدوية، وحضانات الأطفال في كافة المستشفيات التي ما زالت تعمل في القطاع مهددة بالتوقف عن العمل في أي لحظة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المستشفيات في غزة تعاني من نقص شديد في الوقود بسبب السياسة التقطيرية التي ينتهجها الاحتلال في إدخال الوقود منذ بداية الحرب على القطاع، مما أدى إلى نفاد المخزون بشكل كامل. كما أشارت إلى أن قوافل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك شحنات الوقود، تُجبر على السير في طرق مليئة باللصوص وقطاع الطرق الذين يقومون بسرقة المساعدات تحت حماية الاحتلال.

وفي آخر التطورات، أكدت الوزارة أن شحنة وقود كانت في طريقها إلى المستشفيات، والتي كانت قد تم تزويدها من خلال مؤسسات أممية، تم سرقتها يوم أمس.

وتواصل الوزارة مناشدتها لكافة المؤسسات المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بتوفير الوقود بشكل عاجل لتشغيل المولدات في المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، مؤكدة أن الوضع الراهن يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف المرضى.