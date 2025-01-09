مقتل 10 جنود (إسرائيليين) خلال أسبوعين في بيت حانون

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن 10 جنود إسرائيليين قتلوا خلال أسبوعين في بيت حانون شمال قطاع غزة، في حين أعلنت عن إصابة 17 جنديًا بجراح خطيرة في معارك شمال غزة أمس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن 10 جنود قتلوا منذ بداية العملية في بيت حانون شمال قطاع غزة قبل أسبوعين.

وأضافت أن 17 جنديًا إسرائيليًا نقلوا إلى المستشفى أمس الأربعاء وحالتهم خطيرة، بعد إصابتهم في معارك شمال قطاع غزة.

ومساء أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة من جنود من الجيش الإسرائيلي في معارك شمال قطاع غزة، في حادثين منفصلين، وأصيبت دبابتان بعبوة قوية، وانقلبت إحداهما على الأقل بسبب شدة الانفجار.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الحادثة التي قُتل فيها جنود الجيش الإسرائيلي، وقعت في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وبينت أنه تم استخدام عبوة ناسفة ضد الدبابة التي كانوا يقاتلون بها في أحياء بيت حانون، وعقب الانفجار الكبير اشتعلت النيران في الدبابة وأصيب الجنود إصابات قاتلة.

زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن 46 جنديا فقط قتلوا في شمال قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية الأخيرة في جباليا في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تؤكد المقاومة الفلسطينية أن خسائر قوات الاحتلال أكبر بكثير.

ورغم مرور عدة شهور على عدوان الاحتلال العنيف على محافظة شمال قطاع غزة، إلا أنّ فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام، تواصل التصدي بكل الوسائل المتاحة وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها التي توقع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال، الذي يرتكب الجرائم والفظائع هناك بحق المدنيين وسط حصار خانق.