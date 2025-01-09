800 من أهالي جنود (إسرائيليين) يطالبون بوقف الحرب

طالب أكثر من 800 من أهالي جنود الاحتلال الإسرائيلي، ممن يشاركون بالحرب في قطاع غزة، رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو بوقف الحرب.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، "بعد أحداث الأيام القليلة الماضية، وجه أكثر من 800 أهالي جنود نظاميين واحتياط يخدمون حاليا وخدموا في قطاع غزة، نداء إلى رئيس الوزراء صباح اليوم طالبوا فيه بإنهاء الحرب، وعودة جميع الأسرى ضمن اتفاق".

وقال أهالي الجنود إنهم "سيخوضون نضالا لا هوادة فيه"، وإنهم لن يسمحوا بأن يكون قطاع غزة مقبرة لأبنائهم في الحرب التي وصلت لنهايتها منذ زمن طويل، وفق قولهم.

من جهتها، خاطبت شقيقة أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بنيامين نتنياهو قائلة: "إذا كنت تدعي أن حماس هي التي ترفض الصفقة، فعليك طرح صفقة قصيرة الأمد تشمل تحرير جميع الأسرى، وتنص على إنهاء الحرب والانسحاب من غزة، لنرَ حينها إذا كانت حماس ستظل متمسكة بموقفها الرافض".

وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة والمعارضة الإسرائيلية نتنياهو وحكومته بتعطيل التوصل لاتفاق صفقة تبادل وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وتتواصل الاحتجاجات الإسرائيلية والمظاهرات التي يشارك فيها آلاف المستوطنين ضد نتنياهو، مطالبين بإبرام صفقة تبادل شاملة، ووقف الحرب.